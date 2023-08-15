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Giriş Tarihi: 15.8.2023 11:46

Alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen ve yolda zigzaglar çizerek ilerleyen kargo aracının şoförü trafiği birbirine kattı. Şoförün 3 araca çarparak durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı

Kaza, 6 Ağustos Pazar günü Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan PTT kargo aracının şoförü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda zigzaglar çizmeye başladı. Yolda ilerlerken kıl payı önündeki motosiklet sürücüsüne çarpmaktan kurtulan şoför park halindeki kamyonete çarptı.

Ardından da karşı şeritten gelen hafif ticari araca ve başka bir park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kargo aracının şoförü polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı
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