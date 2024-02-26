‘Alo Çetesi’ni bankacının dikkati çökertti

İstanbul'dakendilerini sevcı ve polis olarak tanıtarak aradıkları kişileri dolandıran 'Alo Çetesi' üyesi 5 kişi, para çekmek için geldikleri banka şubesindeki görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. Maltepe'deki bir banka şubesine gelen 3 kişi hesaplarındaki parayı çekmek istediklerini söyledi. Şahıslardan şüphelenen banka görevlileri 3 şahsı 'paralar hazırlanıyor' bahanesiyle oyalarken bir yandan da polisi aradı Gelen polis, 2 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen ve suç kaydı olan F.G, (26) Ö.T.Ş. (23) ve K.V'yi (63) gözaltına aldı.