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Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:12

Ambulans görevlisi, kaza geçiren kızını yaraları nedeniyle tanıyamadı

Kanada’nın Alberta eyaletinde trafik kazası sonrası tıbbi müdahale için olay yerine giden ambulans görevlisi Jayme Erickson, müdahale ettiği ağır yaralı gencin kendi kızı olduğu haberini aldı. Erickson, olayı anlattığı açıklamasında, “Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile” dedi.

DHA
Ambulans görevlisi, kaza geçiren kızını yaraları nedeniyle tanıyamadı

Kaza, Alberta eyaletindeki Calgary kentinin kuzeyindeki Airdrie kasabasında 15 Kasım'da meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine giden ambulans görevlisi Jayme Erickson, hasar alan araçta sıkışmış iki yaralı gördü. Hasarlı araçtan çıkarılan 17 yaşındaki genç kıza ambulansın içinde müdahale eden Erickson, ağır yaralı gencin kendi kızı olduğunu fark edemedi. Sosyal medya hesabından olayı anlatan Erickson, "Bir ambulans görevlisi olarak en büyük kabusum başıma geldi. Kazazede, ambulans helikopter ile Foothills Tıp Merkezi'ne götürüldü. Mesaim sona erdiğinde evime gittim. Daha sonra kapım çaldı ve hayatım sonsuza dek değişti. Müdahale ettiğim ağır yaralı kazazedenin, benim canım ve kanım olan kızım Montana olduğunu öğrendim" dedi.

"YARALARI O KADAR KÖTÜYDÜ Kİ ONU TANIYAMADIM"
Anne Erickson, kızının kazadan sonra kötü bir şekilde yaralandığını ve yaraları nedeniyle kendi kızını tanıyamadığını belirterek, "Yaraları o kadar korkunçtu ki onu tanıyamadım bile. Sonrasında kızımı görmek için Foothills Tıp Merkezi götürüldüm ve öleceğini öğrendim. Bugün ise küçük kızımla vedalaştım. 17 yıl, yeterince uzun bir zaman değildi. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnettar olmama rağmen paramparça oldum. Onun asla mezun olduğunu, evlendiğini göremeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Ambulans görevlisi, kaza geçiren kızını yaraları nedeniyle tanıyamadı
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