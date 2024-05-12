Anadolu otoyolunda feci kaza: Karı koca olay yerinde hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen feci kaza, akşam saatlerinde gerçekleşti. Demir boru yüklü tırın lastiği patladı. Sürücü Hüseyin Özdemir (39), aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekerek, lastiği kontrol etmek üzere eşi Sevgi Özdemir (39) ile birlikte araçtan indi. Bu sırada, Y.K. (26) yönetimindeki hurda yüklü tır, duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.K'nın kullandığı tır devrildi ve demir borular sürücü kabinini parçalayarak dışarı fırladı. Kazada Hüseyin Özdemir ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

2 ÖLÜ 1 YARALI

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yaşamlarını yitiren çiftin cenazeleri ise güvenlik güçlerinin incelemeleri sonrasında morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.