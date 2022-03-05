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Giriş Tarihi: 5.3.2022 09:24 Son Güncelleme: 5.3.2022 09:27

Ankara’da akılalmaz olay! Korna çaldı diye çekiç ile saldırdı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da akılalmaz olay! Korna çaldı diye çekiç ile saldırdı

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Kendisini kırmızı ışıkta geçtiği için korna ile uyaran sürücüye aracından aldığı çekiç ile saldırdı. Kendisini çekiç darbesinden korumaya çalışan sürücü ne yapacağını şaşırdı. Gözü dönen Ö.Ö. elindeki çekiç ile aracın camlarını kırarken içtiği sigarayı da mağdurun üzerine fırlattı. Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ö.Ö. gözaltına aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine bir başka sürücü tarafından korna çalınarak uyarıda bulunuldu. Korna sesine sinirlenen Ö.Ö. aracını durdurup bagajdan çekiçini aldı.

ÇEKİÇ İLE SALDIRDI

Kendisine uyarı da bulunan araca yönelen Ö.Ö. elindeki çekiç ile saldırmaya başladı. Çekiç darbelerinden kurtulmak isteyen kişi, şofür koltuğundan yan tarafına geçerek kendisini savundu. Gözü dönen Ö.Ö. aracın kapısını açmaya çalışırken bir yandan çekiç ile saldırmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen Ö.Ö. içtiği sigarayı aracın içinde bulunan kişinin üzerine fırlattırken çekiç darbesiyle arabanın camlarını kırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar zanlıyı sakinleştirmeye çalıştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Ankara Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çekiç ile saldırı gerçekleştiren Ö.Ö. gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki ifadesi devam ediyor.

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Ankara’da akılalmaz olay! Korna çaldı diye çekiç ile saldırdı
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