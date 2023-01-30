Annesinin mucizesi Miraç bebek

Eskişehir'deyaşayan Muzaffer ve Ebru Elbir çifti 4 Temmuz'da ikinci çocukları Miraç'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak doğumdan kısa süre sonra özellikle solunum sıkıntısı yaşayan küçük Miraç hemen yoğun bakıma alındı. Kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Miraç bebek ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne sevk edildi. 6 aylık süre içerisinde Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından kalp ve bağırsaklarından olmak üzere 5 ağır ameliyat geçiren Miraç bebek, hayata sımsıkı tutundu ve taburcu edildi.6 ay sonra çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Elbir çifti duygularının tarifsiz olduğunu söyledi. Anne Ebru Elbir, "Yavrumuz burada 5 kez ameliyat geçirdi. Kalp ameliyatından sonra bağırsak ameliyatı oldu. Enfeksiyon riski olduğu için sadece eline dokunabiliyorduk. Yavrumuzu 6 ay sonra ilk kez kucağımıza aldık. Dünyanın en güzel mutluluğu bu olsa gerek. Evladımızın kokusunu 6 ay sonra içimize çekebildik. Miraç bizim mucizemiz. Çok mutluyuz. İlerleyen zamanlarda bir ameliyatımız daha olacak. İnşallah her şey bizim için güzel olacak" dedi. Op. Dr. Murat Şimşek ise, "Kalbe yapay bir damar yaptık. Bu tanılarda bu kadar operasyon geçiren bir çocuğun yoğun bakımdan çıkabilmesi çok nadir olabilen durum" dedi.