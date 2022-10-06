Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Annie Ernaux hayatı

1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğan Annie Ernaux, bugün Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 82 yaşındaki yazar Armoires vides'le (Boş Dolaplar), Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktardığı eserleriyle büyük ilgi gördü. Peki, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Annie Ernaux hakkında detaylar.
ANNIE ERNAUX KİMDİR?
1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu; çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi. Mazbut bir sosyal çevrede büyüdü, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu.
Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yas¸am ve onu olus¸turan kültürel, siyasî, tarihî olaylara yer vererek, "toplumsal bellek" yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı; başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü. Hâlâ Cergy'de yaşamaktadır.