Haberler Yaşam Haberleri Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux hayatı
Giriş Tarihi: 6.10.2022 14:18

Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux hayatı

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. Gelen bu son dakika haberi sonrasında Yazar ve Edebiyat profesörü olan isme dair detaylar merak konusu haline geldi. 82 yaşındaki yazara İsveç Akademisi tarafından Nobel edebiyat ödülü sahibine 10 milyon İsveç Kronu (914 bin 704 dolar) verilecek. Peki, Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux hakkında detaylar.

Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Annie Ernaux hayatı

1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğan Annie Ernaux, bugün Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 82 yaşındaki yazar Armoires vides'le (Boş Dolaplar), Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktardığı eserleriyle büyük ilgi gördü. Peki, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Annie Ernaux hakkında detaylar.

ANNIE ERNAUX KİMDİR?

1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu; çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi. Mazbut bir sosyal çevrede büyüdü, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu.

Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yas¸am ve onu olus¸turan kültürel, siyasî, tarihî olaylara yer vererek, "toplumsal bellek" yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı; başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü. Hâlâ Cergy'de yaşamaktadır.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

İsveç Akademisi tarafından Nobel edebiyat ödülü sahibine 10 milyon İsveç Kronu (914 bin 704 dolar) verilecek.

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Annie Ernaux kimdir, kaç yaşında, kitapları nelerdir? İşte Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Annie Ernaux hayatı
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