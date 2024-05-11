Antalya’da 2 çocuk annesi kaza kurbanı

Kaza Cumalı Mahallesinde meydana geldi. Kudret Taşdemir idaresindeki motosiklet ile H.O'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle Taşdemir, kanlar içinde yola savruldu.

KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik devlet hastanesine kaldırılan Taşdemir tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KARDEŞİNİ BIRAKMIŞTI

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in Serik merkezden aldığı kız kardeşini Cumalı Mahallesi'ne bırakıp geri dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından bir zincir markette çalışan Taşdemir, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Cumalı Mahalle mezarlığında toprağa verildi.