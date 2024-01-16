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Giriş Tarihi: 16.1.2024 13:02 Son Güncelleme: 16.1.2024 13:09

Araç dolandırıcılarına büyük operasyon... 5 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç dolandırıcılarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 28 adrese yapılan eşzamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Araç dolandırıcılarına büyük operasyon... 5 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak, serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE 28 ADRESE OPERASYON

Başsavcılık koordinesinde 28 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2 ve Sakarya'da 1 kişi olmak üzere tespit edilen 29 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. 4 şahsın yurtdışında, 1 kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edilirken firari olan 1 şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında suça konu 2 araç yediemin otoparkına çektirildi, 10 araca satılamaz şerhi konuldu, 1 adet ruhsatsız silah ile birlikte 1 adet şarjör, 65 adet mermi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ile 33 dolu kartuş ele geçirilirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAHANELER ÜRETEREK ARAÇ BEDELİNİ ÖDEMEMİŞLER

Soruşturma kapsamında İstanbul genelinde araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile irtibata geçerek araçlarını satın almak için anlaşan şüpheli şahısların noterde araç devir işlemlerinin yapıldığı esnada bankada 'sorun oldu', 'para birazdan hesabınıza yatacak' gibi bahanelerle araç bedelini ödemeden satış işlemi yaptıkları, mağdur şahısların örgüt üyeleri tarafından oyalandığı esnada aracın diğer örgüt mensuplarına devredilerek el değiştirildiği ve bu sayede müştekinin şikayetçi olması halinde 3. iyi niyetli kişilerin mağdur olmaması adına araca şerh konulmasının önüne geçildiği daha sonra da gerçek iyi niyetli kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları ve araçlarını satmak isteyen vatandaşları bu yöntemle dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplamda 13 farklı eylem gerçekleştirdiği saptandı.

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Araç dolandırıcılarına büyük operasyon... 5 ilde 28 adrese eş zamanlı operasyon
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