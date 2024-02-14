Araç kazasında şehit olan asker toprağa verildi

Hakkari-Şırnak Otoyolu'nda personel ve malzeme sevki sırasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, dün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Türk bayrakları asılan şehidin babaevine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti.