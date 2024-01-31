Asar’da yay köprüler ortaya çıkıyor

Başkan Faruk Özlü tarafından başlatılan, şehrin iki yakasının birleşmesini ve vatandaşın su ile buluşmasını sağlayacak Asar Deresi Projesinin ilk etabında yer alan Küçüksu Köprüsü ile Şaguş Köprüsü arasındaki 430 metrelik bölümde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehre yeni bir kimlik kazandırmak için çaba gösteren Düzce Belediyesi, amfi ile beraber içerisinde restoran, büfe ve yay şeklindeki 2 aktif yaya köprüsünün bulunacağı projede köprü 1'in kemeri geçici halatlarla başarılı şekilde yerleştirildi. Köprü 2'nin imalat hazırlıklarının başlatıldığı projede, cep otoparklarının yanı sıra yol kenarlarında bisiklet ve park yerlerinin konuşlandırılmasının ardından yapılacak çevre düzenlemeleri ile şehrin gerdanlığının Düzcelilerle buluşturulması sağlanacak. İHA