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Giriş Tarihi: 1.2.2024

Asar’da yay köprüler ortaya çıkıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehre kazandırdığı en önemli projelerin başında gelen, ödüllü ‘Asar Deresi Projesi’nde birinci köprünün kemeri geçici halatlarla yerleştirilirken, köprü 2’nin imalat hazırlıkları başladı

Asar’da yay köprüler ortaya çıkıyor
Başkan Faruk Özlü tarafından başlatılan, şehrin iki yakasının birleşmesini ve vatandaşın su ile buluşmasını sağlayacak Asar Deresi Projesinin ilk etabında yer alan Küçüksu Köprüsü ile Şaguş Köprüsü arasındaki 430 metrelik bölümde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehre yeni bir kimlik kazandırmak için çaba gösteren Düzce Belediyesi, amfi ile beraber içerisinde restoran, büfe ve yay şeklindeki 2 aktif yaya köprüsünün bulunacağı projede köprü 1'in kemeri geçici halatlarla başarılı şekilde yerleştirildi. Köprü 2'nin imalat hazırlıklarının başlatıldığı projede, cep otoparklarının yanı sıra yol kenarlarında bisiklet ve park yerlerinin konuşlandırılmasının ardından yapılacak çevre düzenlemeleri ile şehrin gerdanlığının Düzcelilerle buluşturulması sağlanacak. İHA
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Asar’da yay köprüler ortaya çıkıyor
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