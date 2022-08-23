Aşk-ı Memnu final efsanesi yeniden yaşanacak! Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu 2008 yılından bu yana izlenmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri ile başarılı olan yapım yaz aylarıyla birlikte tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başlamıştı. Hafta içi her gün saat 16.00'da ekranlara gelen tekrar bölümlerin yanı sıra Aşk-ı Memnu final bölümü için bir istisna yapıldı. Unutulmaz final 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanmıştı. Yeniden gününde ve saatinde yayında olmaya hazırlanıyor. Peki, Aşk-ı Memnu final ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte yanıtlar…
AŞK-I MEMNU FİNALİ KENDİ GÜNÜNDE VE SAATİNDE GELİYOR!
2008 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 24 Haziran 2010 tarihinde 79. Bölümüyle ekranlara veda etmişti. O tarihten bu yana özellikle yaz aylarında tekrar bölümleri ile ekranlara gelen efsane dizi yeniden kendi gününde ve saatinde yayında olacak.
Yayınlandığı dönem Perşembe günleri saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin finali için yeniden aynı gün ve saat seçildi.
Buna göre Kanal D yayın akışı ile Aşkı Memnu final 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de yayında olacak.
AŞK-I MEMNU YALISI NEREDE?
Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesinin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır.
Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Yöreoğlu ailesinin ikamet ettiği, dizinin ilk bölümlerinde görülen ve daha sonra satılan yalı Büyükdere Piyasa caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.
Nihal'in okul sahneleri Beyoğlu'nun Karaköy semtindeki Saint Benoît Fransız Lisesi'nde çekilirken, Behlül'ün devam ettiği üniversite için ise Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi seçildi.