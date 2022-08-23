Aşk-ı Memnu final efsanesi yeniden yaşanacak! Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

AŞK-I MEMNU YALISI NEREDE?

Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesinin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır.

Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Yöreoğlu ailesinin ikamet ettiği, dizinin ilk bölümlerinde görülen ve daha sonra satılan yalı Büyükdere Piyasa caddesi üzerinde bulunmaktadır.