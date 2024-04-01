Aşk üçgeni muştalı işkenceye dönüştü

İstanbul Maltepe'de 26 yaşındaki Yasin B. geçen yıl 9 Ağustos'ta sevgilisi Kübra S.'nin evine alkollü halde gidip taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine Kübra S. eski eşi Mesut E.'yi (34) arayıp yardım istedi. Arkadaşı Gökhan T.'yi yanına alarak eski eşinin evine giden Mesut E., evde sızmış durumdaki Yasin B.'ye muşta ile saldırdı. Mesut E., kanlar içinde bıraktığı Yasin B.'nin telefon, cüzdan ve aracının anahtarını alıp bir de dükkânını kendisinin üzerine yapması için tehdit etti. Yasin B.'yi kendi evine götüren Mesut E., arkadaşıyla birlikte sabaha kadar Yasin B.'yi darp etti. Tuvalet bahanesiyle evden kaçan Yasin B.'nin şikâyeti üzerine 2 şüpheliye "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ayrı ayrı 14 yıl 6 ya kadar hapis istemiyle dava açıldı.