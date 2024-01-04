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Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:33 Son Güncelleme: 4.1.2024 10:55

Asrın Felaketi’nde yıkılan İsias oteliyle ilgili dava bugün devam ediyor

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminde yıkılan İsias Oteli'ne ilişkin yargılanan 5'i tutuklu 11 sanığın savunmaları dün tamamlanırken, duruşmaya bugün 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Asrın Felaketi’nde yıkılan İsias oteliyle ilgili dava bugün devam ediyor

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminde yıkılan İsias Oteli'ne ilişkin yargılanan 5'i tutuklu 11 sanığın savunmaları dün tamamlanırken, duruşmaya bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Bugün başlayan duruşmanın ikinci gününde müşteki ve avukatlarının beyanları alınacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel davayı aralarında ailelerin, milletvekilleri ve bakanlarında bulunduğu 100 kişilik heyetle takip ediyor.

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Asrın Felaketi’nde yıkılan İsias oteliyle ilgili dava bugün devam ediyor
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