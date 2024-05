Ata mirasına sahip çıkın

Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan kentte tarihi mezar taşları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılarak zarar veriliyor. Tahrip edilen mezar taşlarının bir bölümü de Babademirtaş Mahallesi'nde tarihi Beylerbeyi Camisi Kabristanlığında bulunuyor. Burada tahribe uğrayıp kırılan yüzlerce mezar taşı duvar dibine dizilip kaderine terk edilirken mezarlık bölümünde ayakta olan çoğu ecdat yadigarı eserin de tahrip edildiği görüldü. Tahrip edilen mezar taşlarının Osmanlı'dan kalma en önemli yapılardan biri olduğunu belirten sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Engin Beksaç, "Beylerbeyi Cami 15'nci Yüzyılın başlarında 1429'lardan kalma bir yapı. Edirne'nin en önemli Osmanlı kabristanlarından biri.Burada karşımıza çıkan taşlara baktığımız zaman taşların her biride bir sanat harikası niteliğinde. Ama malesef Edirne'nin kaderi kabristanlarının bakımsızlığı, yok olmuşluğu ve sürekli olarak ihmal edilmesidir. Edirne'de pek çok yerde ihmal olağan bir durum maalesef. Bazı imar çalışmaları yapılmak istense de kimse mezarlıkları görmek istemiyor. Sanki mezarlıklar ata yadigarı değilmiş gibi. Burası bir açık hava müzesi şeklinde düzenlenecekti. O dönemde bile bazı taşlar kırılarak kenara yığıldı ve duvar dibinde kaderine terk edilmiş olarak bırakıldı. Her yerde defineciler faaliyet gösteriyor. Ama burada verilen zarar daha çok ihmalden kaynaklanıyor" dedi. Çevrede yaşayan vatandaşlar da mezar taşlarının bir an önce koruma altına alınması gerektiğini söyledi.