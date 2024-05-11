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Giriş Tarihi: 11.5.2024 11:20 Son Güncelleme: 11.5.2024 11:41

Atış taliminden dönerken kaza geçiren polis hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer’de Muhammet Erdem Yiğit isimli polis memuru atış talimi sonrasında evine motosikletiyle dönerken havanın hafif yağışlı olması nedeniyle yolda otomobille çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Atış taliminden dönerken kaza geçiren polis hayatını kaybetti

Kaza, dün 16.30 sıralarında Uskumruköy Kilyos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Yiğit'in kontrolünden çıkan motosiklet, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan polis memuru Muhammet Erdem Yiğit, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Henüz 9 aylık polis olduğu öğrenilen Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Muhammet Erdem Yiğit'in cenazesi, Cumartesi (bugün) Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedilecek.

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Atış taliminden dönerken kaza geçiren polis hayatını kaybetti
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