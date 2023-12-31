Haberler Yaşam Haberleri ATV’li polisler yılbaşında iş başında!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 21:33 Son Güncelleme: 31.12.2023 21:48

ATV’li polisler yılbaşında iş başında!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ATV motorlu 11 polis timi kentin huzuru ve güvenliği için yılbaşında da görev yapıyor. İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel’in talimatıyla 15 gün önce göreve başlayan yeni polis timi kısa sürede suçluların korkulu rüyası haline geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu’nun koordinesinde gece gündüz demeden çalışan yeni polis timi bugüne kadar 15 bin kişiyi sorguladı. ATV motorlu polis timi çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi de yakalamayı başardı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
ATV’li polisler yılbaşında iş başında!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ATV motorlu ekipler 15 gün önce göreve başladı. ATV motorlu polis timleri özellikle araç trafiğine kapalı olan ve sadece yaya trafiğine açık olan Alsancak 1. Kordon gibi yerlerde hareket kabiliyeti nedeniyle daha etkin şekilde görev yapabiliyor.

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla göreve başlayan yeni polis timi aradan çok kısa zaman geçmesine karşın suçluların korkulu rüyası haline geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun koordinesinde gece gündüz demeden 24 saat çalışan yeni polis timi bugüne kadar 15 bin kişiyi sorguladı. ATV motorlu polis timi çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi de yakalamayı başardı. ATV motorlu polis timlerini Birinci Kordon'da gören vatandaşlardan yoğun ilgi gösteriyor. Polis ekipleri vatandaşların fotoğraf çekme isteğini de geri çevirmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hakkari Yüksekova'da peş peşe korkutan depremler!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Her yönüyle Riyad krizi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul’da 1 Ocak’ta büyük yürüyüş: Şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü’nde buluşuyoruz!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV’li polisler yılbaşında iş başında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA