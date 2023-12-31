ATV’li polisler yılbaşında iş başında!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ATV motorlu ekipler 15 gün önce göreve başladı. ATV motorlu polis timleri özellikle araç trafiğine kapalı olan ve sadece yaya trafiğine açık olan Alsancak 1. Kordon gibi yerlerde hareket kabiliyeti nedeniyle daha etkin şekilde görev yapabiliyor.

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla göreve başlayan yeni polis timi aradan çok kısa zaman geçmesine karşın suçluların korkulu rüyası haline geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun koordinesinde gece gündüz demeden 24 saat çalışan yeni polis timi bugüne kadar 15 bin kişiyi sorguladı. ATV motorlu polis timi çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi de yakalamayı başardı. ATV motorlu polis timlerini Birinci Kordon'da gören vatandaşlardan yoğun ilgi gösteriyor. Polis ekipleri vatandaşların fotoğraf çekme isteğini de geri çevirmiyor.