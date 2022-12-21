Avrasya Tüneli’nin ülkemize kazandırdıkları saymakla bitmiyor

"Avrasya Tüneli'nin Türk ekonomisine katkısı ki bunlar güncel rakamlardır, 2 milyar dolardır. Gayri safi yurt içi hasılaya 2 milyar dolarlık bir katkı sağlamış. 4. 1 milyar dolar üretime katkı sağlamış, 340 milyon dolar ihracata katkı sağlamış, 116.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7 bin 700 kişiye istihdam faydası sağlamış. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 765.2 milyon dolar tasarruf etkisi sağlamış. Bu kadar akıllıca bir yatırım. Yatırımı ise 1. 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü var. Denizin 105 metre altına çift katlı tünel olarak yapılmış. Faaliyet başlangıcından itibaren elde edilen gişe geliri 580 milyon dolar."

YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU

"Yolu 12 kilometre kısaltmış. Seyahat süresini 33 dakika kısaltmış. 1 milyar taşıt kilometre yol tasarrufu sağlanmış. Toplam 275.3 milyon yolcu saat zaman tasarrufu sağlanmış. Yolu kullananlar açısından da 765.2 milyon dolar bir tasarruf sağlamış. Neden sağlamış? Yakıttan, çevreden, zamandan, trafik kazalarından, bakımdan, tamirden. 9 Kasım itibariyle 71 bin 110 araç ile 2022 geçiş rekoru kırılmış. Sadece kasım ayında bir araca 133 dakikalık zaman kazandırmış."

GECE GEÇİŞLERDE YÜZDE 112'LİK ARTIŞ

"1 Ocak 2022'den itibaren gece 00:00 ile 05:00 arasında yüzde 50'lik bir indirim uygulanıyor. Bu sayede geçişte yüzde 112'lik bir artış olmuş. Anlık trafik yönetimi uygulanıyor. Kapasitesine uygun olarak çalışıyor. Kazalara anında müdahale ediliyor. Işıklandırmasıyla, kullanılan teknolojisiyle, istihdamıyla ancak böyle bir proje olabilir. Tünel açıldığı günden bu güne kadar birim otomobil cinsinden 97 milyon araç geçti. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

15 TEMMUZ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ'NİN YOĞUNLUĞUNU AZALTTI

"Avrasya Tüneli'nin, 15 Temmuz Köprüsü'ndeki trafiğin azalmasına katkısı oldu. Trafiğin azalmasına ve hızlanmasına büyük katkısı oldu. 15 Temmuz Köprüsü'nde hızları en az yüzde 68 arttı, gecikmeler yüzde 50 azaldı. Kazalarda önemli azalmalar oldu. Zamanda önemli kazançlar oldu. Avrasya Tüneli olmasaydı, 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne büyük yük olacaktı. Gecikmeler artacaktı. İki yakayı 4 dakikaya düşürmüştür. Avrasya Tüneli'nin mühendislik anlamında oldukça önemli bir mühendislik. İçerisinde trafik güvenliğini sağlamak için hızların ayarlanmasına yönelik teknoloji ödülleri aldı. Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı yatırımlardan sadece bir tanesi bu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."