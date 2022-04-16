Ayının kopardığı kol kurtarıldı

Erzurum'da 7 ay önce arkadaşlarıyla Tortum ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde ayı saldırısına uğrayan Yaşar Kandemir (59) ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandemir'in dirsek altı seviyesinden kopan sol kolu enfeksiyon temizleme ve doku nakli operasyonlarıyla kurtarıldı. El cerrahı Dr. Ömer Ayık, ortopedist Doç. Dr. Sinan Yılar ve plastik cerrah Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olgun tarafından bir dizi operasyon yapılarak sağlığına kavuşturulan Kandemir, doktorlara teşekkür etti.