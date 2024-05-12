Ayrılmak isteyen sevgilisini 2 hafta rehin aldı

İstanbul Tuzla'da 2 yıldır birlikte yaşayan çiftten Yusuf K., sevgilisini 2 hafta evde rehin aldı.Kader D. (31), 22 yaşındaki sevgilisi Yusuf K.'nın kendisini aldattığını öğrenince ayrılmak istedi. Ayrılığı reddeden Yusuf K. kadının telefonuna el koyup eve kilitledi. Pencereden bile bakmasına izin vermediği kadını kemerle döven Yusuf K. sürekli "Benim anam ağlayacağına senin anan ağlasın, seni balkondan atarım. 'İntihar etti' derim. Beni şikâyet edersen seni öldürürüm. Azrail'in geldi. Kalk 2 rekât namaz kıl, senin canını alacağım" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. Günler sonra telefonunu almayı başaran kız, ailesini arayıp yardım istedi. Ailenin ihbarı sonucu eve giden ekipler Kader D.'yi kurtardı.Kader D.'nin şikâyetiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Yusuf K. kendilerini tanıştıran İsa K. ile Kader'in ilişki yaşadığını, bu nedenle kavga ettiklerini ve Kartal'daki ailesinin yanına gittiğini ileri sürdü. Suçlamaları reddeden Yusuf K., polisler eve geldiğinde Kader'in kendisinden şikâyetçi olduğunu söyledi.Savcılık, şüphelinin savunmasının suçlamaları inkâra yönelik olduğunu vurgulayarak Kader D.'yi darp edip tehditte bulunarak evden çıkmasını engellediği ve telefonunu zorla aldığını kaydetti. Yusuf K. hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçlarından 10 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.