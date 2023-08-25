Haberler Yaşam Haberleri Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25.8.2023 21:30 Son Güncelleme: 25.8.2023 22:10

Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca durdurulup, Türk karasularına itilen 37 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; Sabah saat 06.30 sıralarında Midilli Adası'na giderken, Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından durdurulan bir lastik bottaki 37 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik tarafından botları patlatılarak Türk karasularına itildi.

Denizde adeta can pazarının yaşandığı olayı gören balıkçılar Sahil Güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) şişme bottaki 37 göçmeni kurtardı. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 37 göçmene; gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı
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