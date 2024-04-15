Babadağ’da 9 günde 3 bın 664 uçuş

Dünyanın gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, 9 günlük bayram tatilinde de turistlerin ilgi odağı oldu. Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olan Babadağ'dan tatil boyunca 3 bin 664 uçuş gerçekleştirildi. Hava muhalefeti nedeniyle bazı günlerde belirli saatlerde uçuşa kapatılan Babadağ'da, bu yılın başından 13 Nisan'a kadar ise 8 bin 537'si tandem (ikili), 5 bin 435'i ise single (tekli) olmak üzere 13 bin 972 uçuş gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 30 arttı. En çok Çin, İngiliz ve yerl i turistler uçuş yaptı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, geçen yıl 233 bin 314 olan uçuş sayısının, bu yıl 300 bini bulmasını beklediklerini söyledi.