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Giriş Tarihi: 21.3.2023 13:55 Son Güncelleme: 21.3.2023 14:06

Babasını öldürüp kaçan şüpheli yakalandı! “Çalışmıyorum diye tartıştık olay yaşandı”

İstanbul Eyüpsultan’da 25 yaşındaki Üniversite Öğrencisi Mert Can Aydın herhangi bir işte çalışmadığı gerekçesiyle tartıştığı öz babası Kenan Aydın’ı bıçaklayarak öldürüp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mert Can Aydın’ı Fatih’te yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; “Babam ile bir işte çalışmadığım için tartışma yaşadık. Onu yaralayıp kaçtım. Daha önce de psikolojim bozuktu ama bir tedavi görmedim” dediği iddia edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Babasını öldürüp kaçan şüpheli yakalandı! “Çalışmıyorum diye tartıştık olay yaşandı”

Eyüpsultan Nişanca Mahallesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Kenan Aydın ile özel bir üniversitenin grafik tasarımı bölümünü okurken birinci sınıfta okulu terk eden oğlu Mert Can Aydın arasında oğlunun bir işte çalışmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Mert Can eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaralı Kenan Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli oğlu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında şüpheli Mert Can Aydın Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; "Herhangi bir işte çalışmamam sebebi ile babamla tartıştık. Olay sırasında onu bilinen yerlerinden yaralayıp kaçtım" dediği iddia edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın önceden uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, daha öncede babası olan maktul şahsı yaralama girişiminde bulunduğu ve psikolojisinin bozuk olduğu ancak herhangi bir tedavi görmediği öne sürüldü. Şüpheli Mert Can Aydın Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Babasını öldürüp kaçan şüpheli yakalandı! “Çalışmıyorum diye tartıştık olay yaşandı”
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