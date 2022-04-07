Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:56

Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

DHA
Bahçelievler Belediyesi’nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama

Bahçelievler Belediyesi, çökme riski nedeniyle boşaltılan binayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak 27 numarada bulunan bir binanın yanındaki temel kazasından dolayı meydana gelen olası riskten dolayı iki gün önce tahliye edilen bina sakinlerine bugün geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildi.
Bahçelievler Belediyesi tarafından bina ve otelde kriz masası oluşturuldu. Bina sakinleri otelde misafir edilmeye devam edilirken her türlü ihtiyaçları Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından bina sakinlerine ayrıca taşınma yardımı da yapılacak" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Yastık altından ekonomiye! Altında dönüşüm rüzgarı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
Bahçeli'den Buça çıkışı: İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah...
Bari sussaydın
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
O zam da bu ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçelievler Belediyesi'nden boşaltılan bina ile ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA