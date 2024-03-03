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Giriş Tarihi: 3.3.2024 16:49 Son Güncelleme: 3.3.2024 17:06

Bakan Bayraktar İliç halkı ile bir araya geldi

13 Şubat tarihinde Erzincan’ın İliç ilçesi maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından gelişmeleri takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç halkı ile bir araya geldi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Bakan Bayraktar İliç halkı ile bir araya geldi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç halkıyla bir araya geldi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı toplantıda İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilere ulaşılması için yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdiler.

Bakan Bayraktar, "Birlikte, beraber gece gündüz çalışarak göçük altında kalan kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugünleri birlikte dayanışma içinde aşacağız." dedi.

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Bakan Bayraktar İliç halkı ile bir araya geldi
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