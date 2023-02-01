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Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:16 Son Güncelleme: 1.2.2023 15:17

Bakan Çavuşoğlu, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü

Resmi temasları kapsamında Estonya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü
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