Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:16Son Güncelleme: 1.2.2023 15:17
Bakan Çavuşoğlu, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile görüştü
Resmi temasları kapsamında Estonya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.
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Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'e Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettik" ifadelerini kullandı.