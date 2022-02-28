Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi

Geçtiğimiz hafta Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 20 bin metrekare alan üzerine kurulu Bilim Erzurum, düzenlenen Kış Bilim Festivali ile resmi olarak hizmete girdi. Yaklaşık 15 Bilim merkezinin ve 15 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Kış Bilim Festivalinde, birçok bilimsel çalışma ve teknolojik ürün, çocuklara tanıtıldı. Erzurum'da gerçekleşen Kış Bilim Festivaline katılamayan Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise gönderdiği bir mektupla, festivali gerçekleştirenleri kutlayarak birde müjde verdi.

"ERZURUM, TARİH BOYUNCA İLMİN MERKEZİ OLMUŞTUR"

Erzurum'un bilimde çok önemli bir kent olduğunu söyledi. Bakan Varank; "Şehrimizde bilim, Ar-Ge ve teknoloji kültürünün gelişimine büyük katkılar sunacak Erzurum Kış Festivali dolayısıyla sizleri yürekten tebrik ediyorum. Yoğun is programım nedeniyle aranızda bulunamasam da coşku ve heyecanınızı içtenlikle paylaşıyorum. Erzurum, tarih boyunca ilmin merkezlerinden biri olarak Anadolu'ya ilham verdi. Bugün de tarihimizden aldığımız bilinçle Erzurum'un bu konumunu daha da güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin üniversitelerini geliştiriyor; bilim merkezi, DENEYAP atölyeleri, Doğu Anadolu gözlem evi ve birçok farklı altyapıyı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Böylece, şehrimizi adeta bir teknoloji havzası haline getiriyor, siz değerli gençlerimizin bilim ve teknoloji ile yetişmesini destekliyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil global bir üreticisi yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızın yol haritası olan Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yoğun şekilde çalışıyoruz. Millî imkanlarla ürettiğimiz İHA'larımız, Türkiye'nin arabası TOGG bu hamlemizin en somut örnekleri olarak Karşımıza çıkıyor. Birçok filiz girişim şimdiden dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Tüm alanlarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GÖKBİLİM ETKİNLİĞİ ERZURUM'DA OLACAK

Bakan Varank, Erzurumlu gençleri, 30 Ağustos'ta Samsun'da başlayacak olan TEKNOFEST'e davet etti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da Zerzevan kalesinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en kapsamlı gök bilim etkinliği olan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin bu yıl Erzurum'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Varank, müjdesini ise şu cümlelerle duyurdu; " Ben teknoloji sevdalısı tüm Erzurumlu gençlerimizi 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e davet ediyorum. Ayrıca, buradan sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Geçen yıl büyük bir coşkuyla Diyarbakır Zerzevan'da gerçekleştirdiğimiz gökyüzü gözlem Senliğini bu yıl Erzurum'da da düzenleyeceğiz Böyle organizasyonlar sayesinde astronomi ve uzay bilimlerine büyük katkı yapacak Erzurumlu gençlerin gönlündeki teknoloji ateşini yakacağız. Festivale katılamamamı o şenlikle telafi edeceğimizi bilmenizi istiyorum."