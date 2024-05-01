Bakü 20. Uluslararası Dünya Gastroenterologlar Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Akademisyen Mustafa Topçubaşov Bilimsel Cerrahi Merkezi, Ulusal Onkoloji Merkezi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin yanı sıra Azerbaycan Cerrahlar ve Gastroenterologlar Derneği, Avrasya Gastroenterologlar Derneği, Hepato- Türkiye Cumhuriyeti Bilio-Pankreatoloji (HeBiPA) ve Türk Karaciğer Araştırmaları (TASL) dernekleri Ortak organizasyon tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlik, 400'den fazla yerli ve yabancı bilim insanını, tanınmış doktor ve cerrahları, temsil eden akademik kurum temsilcilerini bir araya getirdi. Dünyanın 30'dan fazla ülkesi katılıyor.

Kongre Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Bilimsel Tıp Konseyi tarafından akredite edildi ve 30 DTT kredi puanı ile değerlendirildi.