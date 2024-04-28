Balık tuttuktan sonra yüzerek karşıya geçmek isterken kaybolmuştu Cansız bedeni 17 gün sonra bulundu

Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken, bayramın ikinci gününde Gökgöz Mahallesi'nde bulunan Kavşak Bendi Barajı Göletin'de balık tuttuktan sonra baraj göletlinde yüzerek karşıya geçmek isterken bir anda gözden kayboldu. 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken'in 17 gündür süren arama kurtarma çalışmasında su altı robotları cansız bedenine ulaştı.

Jandarma ekipleri, su altı robotu ile gece saatlerinde yaptığı aramada Sarıtiken'in 35 metre derinlikte ve baraj göletine girdiği yerden 100 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı. Sarıtekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.