Banyoda başından vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde Ertuğrul Temiz (39) ile birlikte yaşadığı ve bir erkek çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul Temiz, banyoda Güneş'i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri evin banyosunda Güneş'in cansız bedenini buldu. Kaçan şüpheli Ertuğrul Temiz yakalandı. İstanbul Sultanbeyli'de ise Mehmet T. dün boşanma aşamasındaki Hivda T.'nin apartmanına giderek merdivenlere saklandı. Genç kadının evden çıktığını gören Mehmet T. zorla apartman boşluğuna götürdü. Çıkan tartışmada Mehmet T. eşini peş peşe bıçaklayarak kaçtı. Genç kadın ölürken kaçan şüpheli yakalandı.