UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan 6. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, gruptaki son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı ağırlayacak. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, gruptan lider çıkmak için kazanmaktan başka şansı yok. Futbolseverler, liderlik için büyük önem taşıyan karşılaşmanın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Başakşehir Hearts maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmanın detayları…

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir, Uefa Avrupa Konferans Ligi 6. hafta maçında İskoçya ekibi Hearts'i konu edecek. İşte, Başakşehir Hearts maçı saati, canlı yayın kanal ve muhtemel 11'leri şöyle;