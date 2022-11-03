Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 11:16

Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Hearts maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, A Grubu 6. hafta ve son maçında Hearts ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi futbolseverler, Başakşehir Hearts maçı canlı izle kanalı araştırmalarına başladı. Peki, Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan 6. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, gruptaki son maçında İskoçya ekibi Hearts'ı ağırlayacak. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, gruptan lider çıkmak için kazanmaktan başka şansı yok. Futbolseverler, liderlik için büyük önem taşıyan karşılaşmanın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Başakşehir Hearts maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmanın detayları…

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir, Uefa Avrupa Konferans Ligi 6. hafta maçında İskoçya ekibi Hearts'i konu edecek. İşte, Başakşehir Hearts maçı saati, canlı yayın kanal ve muhtemel 11'leri şöyle;

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir Hearts maçı, 3 Kasım 2022 Perşembe günü (bugün) saat 18:30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili'nin yöneteceği Başakşehir Hearts maçı, TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-HEARTS MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane, Ginnelly, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday, McKay, Shankland

BAŞAKŞEHİR HEARTS MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.exxen.com/tr

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Başakşehir Hearts maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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