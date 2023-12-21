Başakşehir’de 2 milyon 500 bin TL’lik hırsızlık: Kolombiyalı şüpheli havalimanında yakalandı

Başakşehir'de 15 Aralık Cuma günü polise başvuran M.S.K. bankadan çektiği çalıştığı şirkete ait 2 milyon 500 bin lira bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

CAMI KIRDI ÇANTAYI ALDI

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin park halindeki otomobilin yanına yaklaştığı, kelebek camını kırıp kapıyı açtıktan sonra çantayı aldığı görüldü. Şüphelinin daha sonra kullandığı sahte plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Olay sırasında şüphelinin suç ortağı olan bir kişinin de gözcülük yaptığı ortaya çıktı.