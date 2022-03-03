Başakşehir’de ilkyardım seferberliği başladı

Başakşehir Belediyesi, ev ve iş yeri kazalarında doğru müdahalenin ve her dakikanın önemine dikkat çekmek için ilçe genelinde temel ilk yardım eğitimlerine başladı. "Doğru bilgi ile herkes ilk yardımcı olabilir" diyerek yola çıkan belediye ekipleri, ilçe genelindeki site yönetimleriyle iş birliği yaparak, ilk yardım eğitimi almak isteyen Başakşehirlilere yönelik seminerler düzenlemeye başladı.

EĞİTİMLER UYGULAMALI VERİLİYOR

Mostar Life Başakşehir sitesi görevlilerine yönelik eğitimde, temel yaşam desteği hakkında bilinç kontrolü, kalp masajı ve suni solunum gibi konulara ağırlık verildi. Yetişkin, çocuk ve bebek mankenleri üzerinde uygulamalar yapılarak, seminerde verilen teorik bilgiler pekiştirildi. Seminer sonunda eğitim alan personele katılım belgesi verildi.

EV VE İŞ YERİ KAZALARINA YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLECEK

Bugüne kadar 6 sitede eğitim semineri düzenleyen Başakşehir Belediyesi, ilk yardım seferberliğini tüm ilçeye yaymayı hedefliyor. Eğitimlerde, talepler doğrultusunda, ev ve iş kazalarına yönelik farklı eğitimlerin verilmesi de planlanıyor.