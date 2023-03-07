Başkan Işıksu’dan binalar için performans çağrısı

17 Ağustos depreminde enkaz altında kalan Adapazarı'nda halen yüksek katlı binalar olduğuna vurgu yapan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir kez daha çok katlı bina sahiplerine çağrıda bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremler öncesi Adapazarı'nda Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ve Ada Hayat Projesi kapsamında Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası dahil 4 büyük binayı yıktıklarını anımsatan Başkan Işıksu, "Vatandaşlarımıza daha önce bir çağrıda bulunmuştuk. Şimdi bir kez daha çağrıda bulunuyoruz " dedi.

Işıksu, "1999 yılı öncesinde inşa edilen çok katlı yapılara sahip olanlar mutlaka Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlar ve Üniversitelerimizin aracılığıyla riskli yapı tespiti ya da performans analizi yaptırmalı ve kentsel dönüşüm imkânlarından faydalanmalıdır. Bu çağrımızı yineliyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak biz gereken ne varsa yapıyoruz. Hemşehrilerimiz inşaatı için başvuru yaparken ruhsat belgelerine zemin iyileştirme projesini dahil ettiği zaman ruhsatını verebiliyoruz arkadaşlar. Bizim bu konuda en başından beri ne kadar hassas olduğumuzu başta meclisimiz olmak üzere tüm kamuoyu biliyor" diye konuştu.

Konuşmasını sürdüren Başkan Işıksu, "Deprem felaketlerinden sonra geçmişe dönüp baktığımızda, o şehirlerimizde de kentsel dönüşüme karşı çıkmak için meseleyi siyasallaştıran, vatandaşlarımızın güzel şeyler yapmasının önüne geçmeye maalesef sebep olan açıklamalar yapanların olduğunu gördük. Başka şehirlerimizde de bunun benzerlerinin olduğunu gördük, görmeye devam ediyoruz. Hakikaten üzüntü vericidir. İnsanımızın canı, bizim canımız. Birtakım muhalif söylemlerle siyasi hedeflere konu edilecek mesele değil bu. İyi niyet ve samimi gayretle kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olmak, vatandaşlarımızı bu konuda daha da cesaretlendirerek önünü açmak, gerekli tedbirleri alırlarken yanlarında olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Işıksu, "İnsanımızın canını siyasi malzeme haline getirme teşebbüsünde bulunanlara en sert şekilde dur dememiz ve yolumuzdan dönmememiz gerek. Biz, Ada Hayat yerinde Kentsel Dönüşüm Projemizde böyle yaptık. Hak sahibi ortaklarımızla tarihi oranda gerçekleşen mutabakatımızın ardından, şehrin en yüksek binalarından birinin de olduğu alanda yıkımları hızla tamamladık. Bu çalışmayı tek başımıza yapmadık. Bu işe başladığımızda çalışmamıza inanan sayısı oldukça azdı, bunun farkındaydık az evvel de ifade ettiğim gibi yolumuzdan dönmedik ve geldiğimiz noktada tam bir güven sağlandığını da görüyorsunuz. Orada hak sahibi ortaklarımız ve kamuoyu bize inandı, neticesinde örnek bir çalışma hayat buldu. Katkı sunan herkese defalarca teşekkür ettim, yine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Işıksu, "Katlı Pazar teklifimizin örneği ortada duruyor, Kapalı Çarşı, Patates Hali ve konutlar da keza öyle, Adapazarı'mızda bulunan, risk taşıyan tüm binalarda kendimiz oturuyormuşuz gibi hissediyoruz, kentsel dönüşüm için ısrarla çağrı yapmaya devam ediyoruz. Samimi gayretlerimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bakın tekrar ediyorum. Ada Hayat hemen burada, şehrin kalbinde. Hepimizin canı için cesaretli olalım, bakın oluyor, yapılabiliyor. Daha güzellerini yapalım, şehir olarak çok daha güvenli bir şehir olalım. Biz bu anlayışla kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.