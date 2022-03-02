Başkan Turan’dan özel çocuklara ziyaret

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Derneği'ni (ERAM) ziyaret etti. Edirnekapı'daki dernek merkezinde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Turan, dernek çalışmalarıyla ilgili ERAM Başkanı Barış Özgüney'den bilgi aldı. Özel çocukların atölye çalışmalarına da katılan Turan, "Bu yavrularımız bizim için çok kıymetli. Bütün imkanlarımızla bu çocuklar için gösterilen her çabanın yanındayız" dedi. Özel çocuklar, kendilerini ziyaret eden Başkan Turan'a şarkılar söyleyerek teşekkür etti.