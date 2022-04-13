Başkanın ehliyetsiz oğlu öğrenci ezdi

Gazıantep'te yaşayan lise son sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, 2 ay sonra üniversite sınavına girecekti. Bu nedenle dershaneye gidiyordu. İki genç kız, önceki akşam Batıkent Mahallesi'ndeki dershaneden çıktıktan sonra scooter'larıyla evlerine gitmek istedi. Ancak bu sırada, ehliyeti olmamasına rağmen babasının lüks otomobilinin direksiyonuna geçen, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin 17 yaşındaki oğlu Osman S., 2 genç kıza çarptı. Yola savrulan genç kızlar ağır yaralandı. 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç kızdan Ezgi Alya Yiğit yaşamını yitirdi. Şimal Toprak ise yoğun bakıma alındı. Ezgi Alya Yiğit. Hanifi Şireci Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Osman S.'nin lüks araç kullanırken görüldüğü videolar paylaştığı belirlendi. S.'nin "Sevme beni güzelim, baban arkamdan 'maganda bunlar' diyor. 'Böyleleri ölse üzülmem' diyor" notu yazdığı da görüldü. Kazanın ardından hesabını kapatan Osman S., polis tarafından yakalandı.