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Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:34

Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi yakalandı

Batman Valiliği yerleşkesine demir parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00:10 sıralarında V.Y'nin valilik yerleşkesine parmaklıklarından atlamak suretiyle girme teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yerleşkede görevli güvenlik kuvvetlerince anında müdahale edilerek V.Y'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede şüphelinin "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir kişinin münferit bir hareketi olduğunun belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi yakalandı
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