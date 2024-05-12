Batman’da Belinay’ın ölümüne neden olmuştu! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Kaza, 23 Nisan akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda, bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal Sevdi ile kucağındaki 8 aylık Delal Asya Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ise otomobildeki bir kişi tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Müslüm Cankurt emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Nisan'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan Batman Fatma Aliye Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Belinay Berfin Günenç, 7 Mayıs'ta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belinay'ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Beşiri ilçesinde toprağa verildi.

'GÖRDÜĞÜM GİBİ FRENE BASTIM FAKAT FRENDE TUTMADI'

Sürücü Müslüm Cankurt'un mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Cankurt ifadesinde, "Ben havaalanına yeğenimi almaya gidiyordum. Sol şeritte ilerlerken siyah bir araç sağ şeritten içeri, selektörsüz girmeye çalışıyordu. Ben köprü altından çıkarak devam ediyordum. Kenardaki araç sinyal yakmadan çizgiyi geçiyordu. Ben ona selektör yaptım. Ona odaklanmıştım. O anda da kaza oldu. Hiç fark etmedim. Gördüğüm gibi frene bastım fakat fren de tutmadı. Hızım 100 kilometre civarındaydı. Trafik ışığını araca odaklandığım için fark etmedim. Önümdeki araca odaklandığım için yayaları ve ışığı göremedim. Ayrıca orası çok karanlıktı. Benim mağdurları yaralama gibi bir amacım ya da kastım söz konusu değildir. Bu olay taksirle meydana gelmiştir. Olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke ölseydim de bu durumlar yaşanmasaydı" diye konuştu.