Belediyenin ortez-protez merkezi depremzedelere umut oldu

"Asrın Felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremlerde uzuv kaybı yaşayan Gaziantep ve komşu illerdeki 474 depremzede merkezden ücretsiz olarak hayatlarını kolaylaştıracak Ortez, protez ve medikal malzeme desteği aldı.

Gaziantep'in depremden en çok etkilenen ve adeta yerle bir olan ilçesi Nurdağı'nda yaşayan ve yıkılan evinin enkazından saatler sonra çıkarılan ve sağ bacağını kaybeden Songül Güneş(42) felakette kaybettiği eşi ve 3 çocuğunun ardından hayatta kalan tek çocuğuna daha iyi bakabilmek için yeniden yürümek için merkeze başvuranlardan biri. Depremde büyük bir acı yaşadığını ancak hayatta kalan çocuğu için ayakta kalması gerektiğini belirten Güneş, "Buraya geldim. Oğlum Alperen'e daha iyi bakabilmek için ayağa kalkmam gerekiyor. Belediyenin eğitim merkezine de devam ederek bir meslek öğrenip hayatımı idame etmek istiyorum" dedi.

Depreme memleketi Adıyaman'dan yakalanan ve sol ayağını kaybeden Mehmet Fatih Karatut da Ankara'da tedavi olduğu hastanedeki bir kişiden burayı duyarak geldiğini söyledi. Karatut, "Burası bizim için bir nevi hayata tutunma noktası olacak. Allah bunu yapanlardan razı olsun" diye konuştu.

YEREL YÖNETİMLERDE İLK

Merkezin yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen ülkedeki ilk proje olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Merkezimizde uzuv kaybı olan engellilere, kayıp uzvun işlevini yerine getirecek, kişiye özel protez üretiminin yanı sıra kas ve iskelet sistemi bozuk olan hastaların da günlük yaşamına dokunacak anatomik ve fizyolojik yapılarına uygun yardımcı cihazlar yapılıyor. Daha önce ilimizdeki kazazede veya doğuştan engelli olan vatandaşlarımıza hizmet verirken depremin ardından afetzedelere destek vermeye başladık. Bugüne kadar 474 ampute vatandaşımız buradan destek aldı. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten yaralanabiliyor" dedi.