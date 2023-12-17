Bilim insanları son noktayı koydu! Pirinci yıkamanın nasıl bir etkisi var? Aslında farklı bir yararı bulunuyor…

İdeal olarak taneler birbirine yapışmalı ama aynı zamanda tane tane kalmalıdır. Ancak belirli yemeklerde pirincin tam tersi şekilde olması özellikle tercih edilebilir, örneğin risotto veya sütlaç.

Ancak bilimsel bir çalışmaya göre pirinci yıkamanın pirincin yapışkan olup olmaması üzerinde bir etkisi bulunmuyor. Bilim insanları pirinci hiç yıkamadan, ardından üç ve sonrasında ise on defa yıkayarak aralarındaki farka baktırlar. sonuçlar ise ilgi çekiciydi. Çünkü aralarında bir fark bulunmuyordu.