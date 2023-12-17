Bilim insanları son noktayı koydu! Pirinci yıkamanın nasıl bir etkisi var? Aslında farklı bir yararı bulunuyor…

Eğer yıkanmış pirinci yıkanmamışla karşılaştırdıysanız, pirincinizi yıkamanın önemini bilirsiniz. Yıkanmayan pirinç daha jelatinimsi iken yıkanan pirinç daha lezzetli olduğu düşünülür.
İdeal olarak taneler birbirine yapışmalı ama aynı zamanda tane tane kalmalıdır. Ancak belirli yemeklerde pirincin tam tersi şekilde olması özellikle tercih edilebilir, örneğin risotto veya sütlaç.
Ancak bilimsel bir çalışmaya göre pirinci yıkamanın pirincin yapışkan olup olmaması üzerinde bir etkisi bulunmuyor. Bilim insanları pirinci hiç yıkamadan, ardından üç ve sonrasında ise on defa yıkayarak aralarındaki farka baktırlar. sonuçlar ise ilgi çekiciydi. Çünkü aralarında bir fark bulunmuyordu.
Çalışma, bunun , pirincin yapışkan olmasını veya yapışmamasını sağlayan nişastanın, aslında pişirme işlemi sırasında pirincin dışında bulunmasından değil, pişirme işlemi sırasında dışarı sızmasından kaynaklı olduğunu söyledi.
Farklı çeşitlerin az ya da çok yapışkan olmasının nedeni de budur. Ve araştırmalara göre pirinci yıkamak nişasta oluşumu engellemiyor.
Ancak çalışma yine de pirincinizi yıkamanın iyi bir fikir olduğunu, çünkü üzerinde hala toz, böcek veya kabuk parçaları kalmış olabileceğini savundu. Mikroplastik olasılığı nedeniyle de yıkama, pirinçteki genel mikroplastik miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir.
Bu nedenle pirincinizi pişirmeden önce yıkamak her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca pirinci yıkamanın zararlı bakterilerin üremesini engellemediğini de belirtmekte fayda var. Pişirildikten sonra pirinçte bakteriler büyüyebilir ve bu da potansiyel olarak çok ciddi mide-bağırsak hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.