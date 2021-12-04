Bin Ton Kapasiteli Hizmet Bölmeli Depo Binasının Açılışı Yapıldı

Açılışa Vali Yılmaz'ın yanı sıra Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep, Tarım Kredi Kooperatifi Mersin Bölge Birliği Müdürü İsa Güler, kamu kurum ve kuruluşları il ve ilçe müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.
Açılışta konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürü İsa Güler, "Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin dört ilimizden oluşmaktadır. Bu dört ilimizde toplam 107 Birim Kooperatifimiz, 7 hizmet büromuzla hizmet götürmeye çalışıyoruz. Osmaniye ilimizde 15 Birim Tarım Kredi Kooperatifimiz, 20'si ziraat mühendisi olmak üzere toplam 49 personelle hizmet veriyoruz. 891 Sayılı Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi kendine bağlı 30 köye 672 kayıtlı çiftçimize hizmet götürmektedir. Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi 71 Milyon 500 Bin lira ayni, 14 Milyon 500 Bin lira nakdi kredi ile birlikte Osmaniye'de toplam 86 Milyon kredi kullandırdı." dedi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep ise yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çok eski bir kurum olduğunu ifade ederek, "Tarım Kredi Kooperatifi her zaman güçlü bir şekilde ortaklarımızın yanındadır. Tarım Kredi Kooperatifleri ayni ve nakdi yardımlarla her zaman onların yanında olmayı bir borç bilmiş, kendini onların bir hizmetkârı olarak görmüştür." dedi. Celep binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına son verdi.
Açılışta konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise Tarım Kredi Kooperatifinin modern ve güzel bir binaya kavuşmuş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, binanın yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz sözlerinin devamında, "Binamızın hizmete girmesi, Düziçi ilçemizde çiftçilerimize çok değerli katkılar verecek, hizmetin daha etkin olmasına ve tarımın gelişmesine de çok önemli katkı sağlayacaktır. Binamızın hayırlı olmasını, çiftçilerimizin hayırlı, bereketli kazançlar sağlamasına vesile olmasını, işlerini kolaylaştırmasını diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi Bin Ton Kapasiteli Hizmet Bölmeli Depo Binasının açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Vali Yılmaz ve protokol mensupları açılışın ardından binayı gezerek, bilgi aldılar.