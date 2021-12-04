Bin Ton Kapasiteli Hizmet Bölmeli Depo Binasının Açılışı Yapıldı

Açılışta konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise Tarım Kredi Kooperatifinin modern ve güzel bir binaya kavuşmuş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, binanın yapılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz sözlerinin devamında, "Binamızın hizmete girmesi, Düziçi ilçemizde çiftçilerimize çok değerli katkılar verecek, hizmetin daha etkin olmasına ve tarımın gelişmesine de çok önemli katkı sağlayacaktır. Binamızın hayırlı olmasını, çiftçilerimizin hayırlı, bereketli kazançlar sağlamasına vesile olmasını, işlerini kolaylaştırmasını diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Düziçi Tarım Kredi Kooperatifi Bin Ton Kapasiteli Hizmet Bölmeli Depo Binasının açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Vali Yılmaz ve protokol mensupları açılışın ardından binayı gezerek, bilgi aldılar.