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Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:04 Son Güncelleme: 13.5.2024 16:52

Bina yıkımı yapan kepçe ünlü oyuncunun duvarını yıktı

İstanbul Şişli’de bir sokakta bina yıkımı yapan kepçe operatörü kepçenin ayarını kaçırınca bitişikte bulunan binanın duvarını da yıktı. Duvarı yıkılan binadaki dairenin sahibinin  ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı daire olduğu görüldü. O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırdı. Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bina yıkımı yapan kepçe ünlü oyuncunun duvarını yıktı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı.

Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar'ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

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Bina yıkımı yapan kepçe ünlü oyuncunun duvarını yıktı
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