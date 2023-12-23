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Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:17 Son Güncelleme: 23.12.2023 17:49

Bingöl'de sağlık çalışanları İsrail'e protesto düzenledi

Bingöl'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de sağlık çalışanları İsrail’e protesto düzenledi

Bingöl Ulucami önünde başlayan sessiz yürüyüş PTT kavşağında sona erdi. Uzman doktor Dr. Veysel Güleç, PTT kavşağı önünde basın açıklaması yaparak, İsrail'in Filistin'de uzun süredir devam eden işgal ve zulmünün 7 Ekim'den itibaren soykırım boyutlarına ulaştığını belirtti.

Dr. Veysel Güleç, "İsrail'in Filistin'de son 10 yıldır uyguladığı sistemli işgal ve zulüm ancak soykırım olarak tanımlanabilecek boyutlara ulaştı. Bu katliam tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor, iktidar sahipleri sessiz kalıyor. "

Sağlık çalışanları olarak İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'deki sivilleri, çocukları, kadınları, meslektaşlarımızı ve hastaları korumak adına mesleğimize yakışır bir duruş sergilemeye kararlıyız. Biz sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e destek veren firmaların, özellikle ilaç ve tıbbi malzeme konusunda alternatif seçenekleri olan hiçbir ürününü hastanemizde istemiyoruz. Hastanemizde İsrail'i destekleyen hiçbir gıda ürününü istemiyoruz."

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Bingöl'de sağlık çalışanları İsrail'e protesto düzenledi
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