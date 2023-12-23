Bingöl’de sağlık çalışanları İsrail’e protesto düzenledi

Bingöl Ulucami önünde başlayan sessiz yürüyüş PTT kavşağında sona erdi. Uzman doktor Dr. Veysel Güleç, PTT kavşağı önünde basın açıklaması yaparak, İsrail'in Filistin'de uzun süredir devam eden işgal ve zulmünün 7 Ekim'den itibaren soykırım boyutlarına ulaştığını belirtti.

Dr. Veysel Güleç, "İsrail'in Filistin'de son 10 yıldır uyguladığı sistemli işgal ve zulüm ancak soykırım olarak tanımlanabilecek boyutlara ulaştı. Bu katliam tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor, iktidar sahipleri sessiz kalıyor. "

Sağlık çalışanları olarak İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'deki sivilleri, çocukları, kadınları, meslektaşlarımızı ve hastaları korumak adına mesleğimize yakışır bir duruş sergilemeye kararlıyız. Biz sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e destek veren firmaların, özellikle ilaç ve tıbbi malzeme konusunda alternatif seçenekleri olan hiçbir ürününü hastanemizde istemiyoruz. Hastanemizde İsrail'i destekleyen hiçbir gıda ürününü istemiyoruz."