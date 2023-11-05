Haberler Yaşam Haberleri Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?
Giriş Tarihi: 5.11.2023 22:37 Son Güncelleme: 5.11.2023 22:37

Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 5 Kasım 2023 Pazar günü ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

5 Kasım 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 KASIM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?



SEÇENEKLER

A- 61
B- 71
C- 661
D- 671 (CEVAP)


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