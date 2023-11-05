5 Kasım 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 KASIM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;