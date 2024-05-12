Bir gülüşü dünyaya bedel

Bolu'da Doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan Yusuf Ali Öztürk, 2014 yılında dünyaya geldi. Yüzde 98 engelli raporu bulunan 10 yaşındaki Yusuf Ali, yürüyemiyor, konuşamıyor ve oturamıyor. Bakıma muhtaç olan torunu için 58 yaşındaki babaannesi Hanife Öztürk, büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. 3 yaşından bu yana torununa her fırsatta bakan ve hastanede tedavi gördüğü anlarda hep yanında olan babaanne, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yusuf Ali'ye gözü gibi bakıyor. 3 kardeş olan Yusuf Ali Öztürk'ün, annesinin bel fıtığı rahatsızlığı ve babasının ise iş yoğunluğu olduğunu ifade eden fedakar babaanne, hiç bıkmadan ve usanmadan torununa baktığını söyledi.Torununun annesi ve babasına destek olmak için fedakarlık yapan babaanne, "Onun bana gülümsediği anlarda çok mutlu oluyorum. O gülsün, dünyalar benim oluyor" dedi.