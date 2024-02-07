Birbirimize kenetlenip ayağa kalktık

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki depremden 7.6'lık depremin merkez üssü olan Elbistan yaralarını sarıyor. Belediye öncülüğünde depremden sonra birçok sosyal proje hayata geçirildi. Her gün 10 bin halk ekmek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Açılan etüt merkezlerinde öğrencilere ücretsiz olarak eğitim ve kaynak kitaplar veriliyor. Kadın Girişimcilik Destek Merkezi ile kadınlar üreterek geçimlerini sağlıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Kentte müthiş bir kenetlenme, bütünleşme söz konusu. Halkımız belediyesi ile kenetlenmiş durumda. Yönetimine güvenen, inanan bir halkın ne yapabileceğini görmek istiyorsanız, nasıl yokluktan bitti denilen bir noktadan sıfırdan ayağa kalktığını görmek istiyorsanız Elbistan güzel bir örnek" dedi. TOKİ'nin yaptığı kalıcı konutların çoğunun bittiğini belirten Gürbüz, "Depremden hemen sonra 3 bin 628 kalıcı konut yapımına başlanıldı. Şu anda yüzde 90'ı bitti. 2 bin tanesi teslime hazır hale geldi" diye konuştu