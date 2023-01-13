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Giriş Tarihi: 13.1.2023 15:20 Son Güncelleme: 13.1.2023 15:31

Bitmek bilmeyen husumette yine kan aktı! 14 yıl önce kardeşini öldüren hasmına kurşun yağdırdı

Bursa’da 14 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 33 yaşındaki Mustafa Korkmaz’ı tabancayla vurarak öldüren Kıbrıs Gazisi Hüseyin Zümrüt, Cuma namazı çıkışı aracıyla seyir halindeyken başka bir araçla yanına yanaşan Mustafa Korkmaz’ın kardeşi Orhan Korkmaz tarafından silahla vurularak öldürüldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
REMZİ YILMAZ
Bitmek bilmeyen husumette yine kan aktı! 14 yıl önce kardeşini öldüren hasmına kurşun yağdırdı

İznik ilçesinde 2009 yılında yaşanan olayda, kendisine ait araziden yol geçirdiğini iddia ettiği Mustafa Korkmaz ile tartışan ve o dönem 62 yaşında olan Hüseyin Zümrüt, tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla evlilik hazırlığı yapan 33 yaşındaki Mustafa Korkmaz'a ateş etmiş ve göğsünden vurulan Korkmaz hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Zümrüt 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2020 yılında tahliye oldu. Zümrüt ile Mustafa Korkmaz'ın kardeşleri arasında ise husumet bir türlü bitmek bilmedi.

İZİNLİ ÇIKTIĞINDA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Mustafa Korkmaz'ı öldürmek suçundan tutuklanan Hüseyin Zümrüt, 2015 yılında cezaevinden izin alarak çıkmış ve cezaevine geri dönemden önce Mustafa Korkmaz'ın ağabeyi Rıza Korkmaz tarafından tüfekle ayaklarından vurulmuştu.

ARAÇLA SIKIŞTIRIP KURŞUN YAĞDIRDI

Cezaevinden 2020 yılında çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Zümrüt, Cuma namazı çıkışında aracına binip evine gitmek için yola çıktı. Seyir halinde bir başka araç tarafından sıkıştırılan Zümrüt, Mustafa Korkmaz'ın kardeşi Orhan Korkmaz tarafından araç içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Hüseyin Zümrüt hayatını kaybetti. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Bitmek bilmeyen husumette yine kan aktı! 14 yıl önce kardeşini öldüren hasmına kurşun yağdırdı
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