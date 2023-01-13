Bitmek bilmeyen husumette yine kan aktı! 14 yıl önce kardeşini öldüren hasmına kurşun yağdırdı

İznik ilçesinde 2009 yılında yaşanan olayda, kendisine ait araziden yol geçirdiğini iddia ettiği Mustafa Korkmaz ile tartışan ve o dönem 62 yaşında olan Hüseyin Zümrüt, tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla evlilik hazırlığı yapan 33 yaşındaki Mustafa Korkmaz'a ateş etmiş ve göğsünden vurulan Korkmaz hayatını kaybetmişti.