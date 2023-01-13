Bitmek bilmeyen husumette yine kan aktı! 14 yıl önce kardeşini öldüren hasmına kurşun yağdırdı

İznik ilçesinde 2009 yılında yaşanan olayda, kendisine ait araziden yol geçirdiğini iddia ettiği Mustafa Korkmaz ile tartışan ve o dönem 62 yaşında olan Hüseyin Zümrüt, tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla evlilik hazırlığı yapan 33 yaşındaki Mustafa Korkmaz'a ateş etmiş ve göğsünden vurulan Korkmaz hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Hüseyin Zümrüt 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2020 yılında tahliye oldu. Zümrüt ile Mustafa Korkmaz'ın kardeşleri arasında ise husumet bir türlü bitmek bilmedi.
ARAÇLA SIKIŞTIRIP KURŞUN YAĞDIRDI
Cezaevinden 2020 yılında çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Zümrüt, Cuma namazı çıkışında aracına binip evine gitmek için yola çıktı. Seyir halinde bir başka araç tarafından sıkıştırılan Zümrüt, Mustafa Korkmaz'ın kardeşi Orhan Korkmaz tarafından araç içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Hüseyin Zümrüt hayatını kaybetti. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.