Bodrum polisi sel mağduru vatandaşların yardımına koştu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 9 Ocak'tan itibaren Bodrum için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Önceki gün ve dün etkili olan yağmur, bugün de etkisini gösterdi. Yalıkavak, Geriş, İslamhaneleri ve Kadıkalesi mahallerindeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Mandalina bahçeleri başta olmak üzere birçok tarım arazisine su doldu. Cadde ve sokaklar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Polis, su altında kalan bazı yolları kapatırken, alternatif yollardan kontrollü geçiş sağlandı. Denizin rengi de derelerle taşınan sel su nedeniyle kahverengiye döndü.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, OTOMOBİL DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ
Eskiçeşme Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evin istinat duvarı çöktü. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mumcular Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sel sularıyla dere yatağına sürüklendi. Otomobil, kepçeyle çıkarıldı. Sazköy Mahallesi'nde ise bir çiftlikte mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, belediye ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
25 ÖĞRENCİ OKULDAN ALINIP EVLERİNE GÖTÜRÜLDÜ
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zor günlerinde vatandaşın yanında oldu. Yoğun yağış nedeniyle Çökertme ve Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi trafiğe geçici olarak kapatıldı. Suzan Abdülhakim Ortaokulu'nda eğitim gören ve servis olanağı olmayan öğrenciler ekip otolarıyla evlerine ulaştırıldı. Ayrıca hastaneye gitmesi gereken yaşlı bir kadın da ekipler tarafından evinden alınarak yakınlarına götürüldü. Vatandaşlar başarılı çalışmalarından dolayı Bodrum polisine teşekkür etti.