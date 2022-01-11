Bodrum polisi sel mağduru vatandaşların yardımına koştu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 9 Ocak'tan itibaren Bodrum için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Önceki gün ve dün etkili olan yağmur, bugün de etkisini gösterdi. Yalıkavak, Geriş, İslamhaneleri ve Kadıkalesi mahallerindeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Mandalina bahçeleri başta olmak üzere birçok tarım arazisine su doldu. Cadde ve sokaklar dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Polis, su altında kalan bazı yolları kapatırken, alternatif yollardan kontrollü geçiş sağlandı. Denizin rengi de derelerle taşınan sel su nedeniyle kahverengiye döndü.