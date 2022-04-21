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Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:45 Son Güncelleme: 21.4.2022 10:55

Bodrum’da emlak vurgunu! Yüzlerce kişi mağdur

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da emlak vurgunu! Yüzlerce kişi mağdur

Bodrum’da zenginlere konut kiralama ve inşaat işi yaptığını öne süren firma, üye olanlara kar payı vereceğini vaat etti. Aylardır ödeme alamadığını iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu.

Bodrum'da zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren bir firma, iddiaya göre yaklaşık 800 kişinden para toplayıp kardan pay vereceğini taahhüt etti. Vatandaşlardan, 20 bin ile 150 bin TL para topladığı iddia edilen firma yetkilileri, bir süre ödemeleri düzenli yaptı. Daha sonraki süreçlerde firma, vatandaşlardan parayı almaya devam etti. Ancak hiçbir ödeme yapmadı. Aylardır ödeme alamayan vatandaşlar, mağdur oldukları gerekçesiyle soluğu savcılıkta aldı. Aylardır ödeme alamayan mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyusunda bulundu.

ARABAMI SATTIM

Söz konusu firma tarafından dolandırıldığını iddia eden Selnur Erkan, "Villa kiralama adı altında dolandırılmış oldum. Yaklaşık 800 kişiyiz. Arabamı satıp verdim. Kasım ayında 95 bin liram gitti. Mağduruz. Bana, 'yurt dışından gelenlere villa kiralıyoruz gelin bize paranızı ödünç verin size kar payı verelim' dediler. 3 kez paramın kar payımı aldım. Sonra hep oyaladılar anaparamı da vermiyorlar. Paralarımın iade edilmesini talep ederim. İnşallah olay Bodrum ve civarında oluyor. Hakkımı aramak ve daha fazla insanı mağdur etmemeleri sağlamak istiyorum" dedi.

80 MİLYON TL'LİK VURGUNDAN BAHSEDİLİYOR

Firmaya 150 bin TL'sini verdiğini ancak geri alamadığını belirten İsmail Koç, "Eşimin yakın arkadaşıydı, ev kiralama işler yaptığını söyledi. Sermaye olarak da bizim yatırmamızı belirtti. 15 günde 1 kar payı veriyorlarmış. Eşimin telkinleriyle girdim. Biz de 150 bin TL ile girdik. Duyduk ki, yaklaşık 80 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediliyor. Biz yüzlerce kişi mağduruz. Şikayetçi olduk. Bizden aldıklarını, bizden öncekilere dağıtmışlar. Yani yem atmışlar. En sonunda büyük bir vurgun yaptılar. Yeni vurgunlar yapıyorlarmış. Başka yerlere de gidiyorlarmış. Arsa satanlar var. Elini kolunu sallayıp geziyorlar buralarda. Bizden aldıkları paralarla deve almışlar. Bize bir şey olmaz deyip herkesi korkutuyorlar burada. Beni kimse kandıramaz, anca eşim kandırırdı. Eşimin sayesinde kandırıldım" diye konuştu.

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Bodrum’da emlak vurgunu! Yüzlerce kişi mağdur
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