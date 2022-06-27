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Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:46

Boğulma tehlikesi geçiren 4 genci Jandarma yaptı

DHA
Boğulma tehlikesi geçiren 4 genci Jandarma yaptı

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı. Baygın halde sahile çıkarılanlardan 3 kişi, bir süre sonra kendine gelirken, bir kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için arkadaşları da denize girdi. Jandarma ekiplerine de haber verildi.



Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar hızla sahile götürüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.



Jandarmanın boğulma tehlikesi atlatanları kurtarma çalışmaları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sahilde baygın halde yatan kişilere ekiplerin müdahale etmesi görülüyor.

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Boğulma tehlikesi geçiren 4 genci Jandarma yaptı
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